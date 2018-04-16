” الصندوق العقاري ” : اعتماد حلول تمويلية لمواجهة تحديات تمويل المتقاعدين

عادل الحربي(صدى):

كشف خالد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، عن تخفيض الدفعة المقدمة للمسكن الأول، من 1% لـ 5%؛ وذلك لتخفيف عبء المواطن من شروط الجهات التمويلية.

وصرح ” العمودي ” باعتماد حلول تمويلية مناسبة؛ لمواجهة تحديات تمويل المتقاعدين، وموظفي القطاع الخاص، بالشراكة مع البنوك وشركات التمويل؛ للحصول على برنامج ” القرض العقاري ” ، بقبول تمويل منسوبي الجهات غير المعتمدة، في قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال والمتقاعدين، مع تمديد فترة التسديد إلى عمر 70 سنة.

كما أشار إلى أنه من ضمن الحلول، إطلاق ” القسط المرن ” ؛ وذلك بتغيير القسط الشهري، حسب دخل المستفيد، بحيث تزيد نسبة الاستقطاع عن 65% من الدخل الشهري، بعد التقاعد، أو في حالة وجود قرض شخص لديه.

يجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان، كانت قد أعلنت عن الدفعة الرابعة من برنامج ” سكني ” لعام 2018، بإجمالي يصل لـ 21.8 ألف منتج سكني وتمويلي، تتوزع على جميع مناطق المملكة.