السجن لآسيوي وسيدة عربية بعد هتكه عرضها ” برضاها “

أبوظبي(صدى):

آسيوي يهتك عرض سيدة ” عربية ” برضاها.. والحكم بالسجن بحقهما

أصدرت محكمة جنايات عجمان بدولة الإمارات، حكمًا بالسجن ثلاثة أشهر على المتهم ” ع، ن،خ ” ، آسيوي الجنسية، ويبلغ من العمر 23 عامًا، والإبعاد عن البلاد بعد قضاء فترة عقوبته، وذلك بتهمة هتك العرض بالرضا والسرقة.

وكذلك حكمت على المتهمة ” غ، س، ع ” ، وهي عربية الجنسية، وتبلغ من العمر 39 عامًا، بالحبس ثلاثة أشهر، والإبعاد عن الدولة، بتهمة تحسين المعصية.

حيث كشفت أوراق القضية، أن المتهم الأول قد قام بهتك عِرض السيدة العربية برضاها فهي مكنته من ذلك، ولكن بدون رابط شرعي يبيح لهما ذلك.

وكان اتصالًا ورد إلى الشرطة، يفيد بأن شخصًا آسيويًا الجنسية، متواجد أسفل المبنى التي تسكن به، يطالبها بدفع مبلغ 200 درهم لإرجاع هاتفها الذي سرقه.

وعليه، تحركت دورية إلى موقع البلاغ، حيث تم ضبط المتهم الأول، واستجوابه في تحقيقات النيابة العامة، الذي قال أنه اتفق مسبقًا مع المتهمة الثانية بأن تقوم بعمل ” مساج ” له مقابل مبلغ 200 درهم، وعند حضوره إلى منزلها طلبت منه دفع المبلغ وقام بهتك عرضها.

فيما أشار المتهم، إلى أنه قام بذلك وبعدها طلب منها أن تعمل له ” مساجًا ” ، ولكنها رفضت، وهو بدوره طالب بالمبلغ الذي دفعه بحجة عدم قيامها بعملية ” المساج ” .

وبعد ذلك، قام المتهم بسرقة هاتفها الجوال قبل مغادرته المنزل، وبعدها اتصلت المتهمة على هاتفها، ورد عليها المتهم، وأخبرها بأن الهاتف بحوزته، وأنه لن يرجعه لها إلا بعد استعادة المبلغ الذي دفعه.

ومن جانبها، أنكرت المتهمة الثانية ما قاله المتهم بشأن الواقعة، مبينة أن المتهم كان قد اتصل بها على هاتفها عدة مرات، بحجة مساعدتها، وعلمه بتعثر ظروفها المادية.