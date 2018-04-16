” الجمارك ” تحبط تهريب 700 ألف حبة كبتاجون وكمية من الشبوا المخدر

حمود العنزي(صدى):

أحبط جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض 3 محاولات تهريب كمية من حبوب ” الكبتاجون ” ، بلغت 745,249 حبة, إضافة إلى كمية من مادة ” الشبوا ” المخدرة بلغت 979 جرام, كانت مُخبأة داخل إرساليات شحن وردت للجمرك.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي محمد العقيل أنه وردت أولاً للجمرك إرسالية شحن عبارة عن تسعة طرود خشبية كان بداخلها ” شيش وحامل الجمر ” , وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة للإرسالية عُثر على كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغ عددها 707,036 حبة، كانت مُخبأة داخل مخابئ سرية مُعدّة لغرض التهريب داخل قواعد الطرود الخشبية.

وأضاف أنه في المحاولة الثانية عُثر على كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغت 38,213 حبة, كانت مُخبأة داخل إرسالية ” حقائب نسائية ” ، وردت للجمرك بعد إخفاء الكمية بداخل الحقائب، كما تم في المحاولة الثالثة ضبط كمية من مادة الشبوا المخدرة بلغ وزنها 979 جرام، وجدت مُخبأة داخل قاعدة حافظة ماء خاصة بأحد المسافرين بعد وضع الثلج بداخلها وتغليف الكمية بأوراق الكربون لغرض التمويه، مشيراً في إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولات.