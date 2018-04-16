بالصور.. أمير مكة يدشن ملتقى الحرمين الشريفين بالمسجد الحرام

نايف السالم(صدى):

دشن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، اليوم الاثنين، ملتقى الحرمين الشريفين ” ميثاق ” بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام.

ويعد ملتقى ” ميثاق ” الملتقى الأول في تاريخ الحرم المكي الشريف بحضور ومشاركة مسؤولي وقيادات القطاعات الحكومية المشاركة في أعمال الحرمين الشريفين، ويهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتوفير سبل الراحة لهم.

وسيشهد الملتقى الذي يستمر لمدة 3 أيام توقيع واعتماد ميثاق القدوة والذي يأتي تحت عنوان: ” ميثاق القدوة التمام من رحاب المسجد الحرام “, ويعد هذا الميثاق التزامًا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومنسوبيها والقطاعات الأمنية والخدمية الأخرى المعنية بالعمل والجد في خدمة البقاع المقدسة، تحقيقًا وامتدادًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الدائمة في التأكيد على الرقي بالخدمات المقدمة و توفير كل سبل الراحة لقاصدي الحرمين الشريفين.