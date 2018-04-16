وسط منافسته الشرسة على الألقاب الفردية.. صلاح يتطلع لهدف أخر

نواف السالم(صدى):

على الرغم من حصده للعديد من الجوائز والألقاب الفردية؛ إلا أن نجم ليفربول محمد صلاح لا ينظر للمجد الشخصي.

صرح النجم المصري لاعب ليفربول محمد صلاح بأنه لا يفضل أي جائزة شخصية؛ بينما لا يحلم سوى بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال : ” إذا كان أمامي خيار فإنني بالطبع أختار دوري الأبطال.. لأن الفوز بدوري الأبطال شيء هائل بالنسبة للجميع ولا أهتم بما دون ذلك “.

يجدر الإشارة إلى أن صلاح في منافسة شرسة على لقب الحذاء الذهبي، وأفضل لاعب في الدوري الانجليزي للموسم الجاري.