” الجوازات ” توضح الطريقة الصحيحة لحساب مدة تأشيرة الخروج والعودة

علي القحطاني(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات الطريقة الصحيحة لحساب مدة تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين.

جاء ذلك رداً من الجوازات على مقيم وجه لها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بقوله: ” متى يحسب خروج العامل اذا أعطي تأشيرة خروج وعوده “.

وقالت الجوازات في توضيحها: ” مدة تأشيرات الخروج والعودة: اذا محدده بالأشهر (60 ، 90، 120 يوم)، صلاحيتها 3 اشهر للسفر من تاريخ الاصدار وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر اما اذا محدده بالأيام او عوده قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار “.