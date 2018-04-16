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” الجوازات ” توضح الطريقة الصحيحة لحساب مدة تأشيرة الخروج والعودة

” الجوازات ” توضح الطريقة الصحيحة لحساب مدة تأشيرة الخروج والعودة
علي القحطاني(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات الطريقة الصحيحة لحساب مدة تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين.

جاء ذلك رداً من الجوازات على مقيم وجه لها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بقوله: ” متى يحسب خروج العامل اذا أعطي تأشيرة خروج وعوده “.

وقالت الجوازات في توضيحها: ” مدة تأشيرات الخروج والعودة: اذا محدده بالأشهر (60 ، 90، 120 يوم)، صلاحيتها 3 اشهر للسفر من تاريخ الاصدار وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر اما اذا محدده بالأيام او عوده قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 1 ساعة

شكرا لكم على هذا التوضيح يعني المقيم يعرف بالتالي
يعرف المقيم مدة تأشيرة الخروج والعودة عن طريق الحساب بالاشهر او الايام
الاشهر مدتها ثالثة اشهر
الايام مدتها من بدايت الاصدار

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