” الخدمة المدنية ” توضح المقصود بالوظائف الممكنة

عادل الحربي(صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، اليوم الاثنين، عن المقصود بالوظائف الممكنة وغير الممكنة، وسط تساؤلات عديدة من المواطنين.

وأوضح ” المنيف ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الوظائف الممكنة لديها صلاحية الإعلان عن احتياجها وشغلها وظائفها بنفسها وفق الآلية المعتمدة.

وأضاف أن الوظائف غير الممكنة ليس لديها صلاحية الإعلان وشغل وظائفها بنفسها بل عن طريق الإعلانات الوظيفية التي تعلنها وزارة الخدمة المدنية.

وتسائل عدد كبير من المواطنين حول ما هي الوظائف الممكنة وغير الممكنة، مطالبين ” المنيف ” بنبذة تعريفية عن الممكنة والغير ممكنة “.