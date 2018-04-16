” الحريري ” : رفع الحظر على سفر الرعايا الخليجيين إلى لبنان بعد الانتخابات

بيروت(صدى):

صرح رئيس الحكومة، سعد الحريري، خلال مشاركته في القمة العربية التي استضافتها المملكة العربية السعودية أمس الأحد، بأنه سيتم رفع الحظر على سفر الرعايا الخليجيين، إلى لبنان بعد الانتخابات اللبنانية.

وأضاف ” الحريري ” : البعض يتمنى أن تطير الانتخابات لكنها باقية وستحصل، والأجواء في البلد جيدة، والتنافس كبير، وكل الأحزاب تعمل؛ استعداداً لهذه الانتخابات ” .

يُذكر أن ذلك التصريح، جاء بالتزامن مع انشغال الشارع اللبناني بالمشهد الانتخابي، حيث لا تزل التحضيرات في لبنان مستمرة، للانتخابات البرلمانية المقررة في 6 مايو المقبل