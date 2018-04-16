مليشيا الحوثي تتباهى بأعمالها القمعية وتعترف باختطافها 6 آلاف شخصا

فهمي محمد(صدى):

تباهت مليشيا الحوثي الإيرانية بأعمالها القمعية في اليمن خلال الثلاث سنوات الماضية من الانقلاب على الشرعية في اليمن.

واعترفت المليشيا الإيرانية، في مؤتمر صحفي لها، أمس الأحد، عن قيام عناصرها باختطاف 6 آلاف و52 شخصًا من المعارضين لها المؤيدين للشرعية والتحالف العربي، وذلك في المناطق التي تخضع لسيطرتها.

وفي نفس الجانب، أوضح حقوقيون يمنيون أن ذلك الاعتراف لا يشمل المعتقلين الذين اختطفتهم المليشيا عبر أجهزتها المخابراتية الأخرى، والذين تقدر أعدادهم بالآلاف، وأغلبهم من المنتمين حزبيًا والناشطين المدنيين، ولكنه يقتصر فقط على من قامت أجهزة المليشيا الأمنية باختطافهم فقط.