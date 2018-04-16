الأهلي يتخلى عن لاعبه التونسي بعد إصابته

ماجد محمد(صدى):

قرر النادي الأهلي عدم التكفل بعلاج اللاعب التونسي محمد أمين بن عمر؛ حيث أصيب بين صفوف منتخب بلاده.

ومن الأسباب التي دفعت الأهلي لرفض التكفل بالعملية الجراحية التي من المقرر أن يجريها اللاعب هو أن عقده مع الأهلي ينتهي في 30 يونيو 2018م.

كما أوقف الأخضر المفاوضات مع اللاعب، حيث أبدت الإدارة عدم رغبتها في التجديد معه للموسم المقبل.

وفي سياق أخر وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى أبوظبي؛ استعداداً لمواجهة الجزيرة الإماراتي، المقرر إقامتها غداً الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.