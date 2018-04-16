بالفيديو.. عمرو أديب يقصف جبهة مندوب قطر: ” الموبايل كان الصديق الوحيد له “
سخر الإعلامي عمرو أديب من المندوب القطري سيف بن مقدم البوعينين، الذي أرسلته قطر لحضور قمة الظهران العربية، أمس الأحد.
وانتشرت عدد من الصور التي أظهرت عزلة المندوب القطري، والتي علق عليها الإعلامي المصري عمرو أديب عبر برنامجه ” كل يوم ” ، المذاع عبر فضائية ” ON E ” ، قائلًا : ” يجب أن نشكر المندوب ونكرمه على شجاعته وحضور القمة ” .
وتابع : ” قطر أصبحت دولة منبوذة، وكان يجب ألا يرسل أمير قطر مندوبًا عنه إلى القمة ” ، مضيفًا : ” الموبايل كان الصديق الوحيد لمندوب قطر.. تلاقيه كان عامل يبعت رسايل لأميره “.
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رند[ عدد التعليقات: 8817 ] نشر منذ 39 دقيقة
تم قصف جبهة ’’مندوب’’ شريفة بنجااااح😂🤣🤣
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27129 ] نشر منذ 37 دقيقة
طيب
alfahd42[ عدد التعليقات: 16507 ] نشر منذ 35 دقيقة
طيب مرتين