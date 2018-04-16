بالفيديو.. رد ناري لروان بن حسين على خبيرة لبنانية وصفتها بالـ ” غول “

لندن(صدى):

خرجت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين المقيمة في لندن، عن صمتها وردت على خبيرة موضة لبنانية وصفتها بديناصور الموضه مثل الغول، لكبر حجم جسدها.

وقالت روان في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، صحتي تعبانه شويه من كم يوم .. سؤالكم عندي يكفيني .. الموضوع اللي بدي اتكلم فيه .. في ضوء السب والغلط وقلة الأدب ما راح أرد ” .

وتابعت ” ردي راح يكون بطريقة تانية وهو أني أحب أهنيكم وأهني نفسي وهو أني صٌنفت من قٍبل أكبر الصحف البريطانية القانونية كالطالبة الأكثر متابعة في المملكة المتحدة ” .

واستطردت قائلة ” ها النجاح لولا الله سبحانه وتعالى ثم أهلي ثم أنتم ما كان صار ” .