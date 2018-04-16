” ماكرون ” عن الحجاب: أحترم كل امرأة ترتديه
ناشد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بضرورة احترام الحريات الدينية في بلاده؛ وذلك للحفاظ على وحدة المجتمع، مبينًا أنه لا يؤيد حظر الحجاب.
وقال ” ماكرون ” خلال حديثه مع وسائل إعلام فرنسية، مساء أمس الأحد: ” أحترم كل امرأة ترتدى الحجاب، وعلى الفرنسيين احترام ذلك، ولست من مؤيدي حظر الحجاب ” .
وجاء ذلك في الوقت الذي تشهد فيه أوروبا عامة، وفرنسا خاصة، جدلًا متزايدًا حول الحجاب والبوركيني والنقاب والهجرة.
زائر[ عدد التعليقات: 1376 ] نشر منذ 57 دقيقة
عودة العنصريه لاوروبا ضد العرب و محاربتهم للحجاب هو رفضهم للعرب خاصه لانهم تخلو حضارتهم و تاريخ مجيد .
alfahd42[ عدد التعليقات: 16507 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله يحفظ كل مسلمه
alfahd42[ عدد التعليقات: 16507 ] نشر منذ 17 دقيقة
ويحفظ عليهن حجابهن