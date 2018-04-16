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” ماكرون ” عن الحجاب: أحترم كل امرأة ترتديه

” ماكرون ” عن الحجاب: أحترم كل امرأة ترتديه
باريس(صدى):

ناشد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بضرورة احترام الحريات الدينية في بلاده؛ وذلك للحفاظ على وحدة المجتمع، مبينًا أنه لا يؤيد حظر الحجاب.

وقال ” ماكرون ” خلال حديثه مع وسائل إعلام فرنسية، مساء أمس الأحد: ” أحترم كل امرأة ترتدى الحجاب، وعلى الفرنسيين احترام ذلك، ولست من مؤيدي حظر الحجاب ” .

وجاء ذلك في الوقت الذي تشهد فيه أوروبا عامة، وفرنسا خاصة، جدلًا متزايدًا حول الحجاب والبوركيني والنقاب والهجرة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1376 ] نشر منذ 57 دقيقة

عودة العنصريه لاوروبا ضد العرب و محاربتهم للحجاب هو رفضهم للعرب خاصه لانهم تخلو حضارتهم و تاريخ مجيد .

[ عدد التعليقات: 16507 ] نشر منذ 17 دقيقة

الله يحفظ كل مسلمه

[ عدد التعليقات: 16507 ] نشر منذ 17 دقيقة

ويحفظ عليهن حجابهن

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