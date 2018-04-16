” ماكرون ” عن الحجاب: أحترم كل امرأة ترتديه

باريس(صدى):

ناشد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بضرورة احترام الحريات الدينية في بلاده؛ وذلك للحفاظ على وحدة المجتمع، مبينًا أنه لا يؤيد حظر الحجاب.

وقال ” ماكرون ” خلال حديثه مع وسائل إعلام فرنسية، مساء أمس الأحد: ” أحترم كل امرأة ترتدى الحجاب، وعلى الفرنسيين احترام ذلك، ولست من مؤيدي حظر الحجاب ” .

وجاء ذلك في الوقت الذي تشهد فيه أوروبا عامة، وفرنسا خاصة، جدلًا متزايدًا حول الحجاب والبوركيني والنقاب والهجرة.