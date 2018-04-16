بنريما في مأزق بسبب كاسيميرو

نواف السالم(صدى):

شهدت مباراة ريال مدريد ، وملقا أمس الاحد، في إطار الدوري الإسباني تفوق جديد لكاسميرو؛ الذي سجل أحد أهداف المباراة التي انتهت بهدفين للملكي مقابل هدف.

ونجح كاسميرو في معادلة رقم المهاجم بنزيما في الأهداف خلال هذا الموسم، حيث بلغ عدد الأهداف 5.

وفي الوقت الذي يعتبر هذا الرقم نجاح لكاسميرو؛ إلا أنه يشير إلى سوء الأداء الذي يلاحق المهاجم بنزيما؛ حيث أن الـ 5 أهداف عدد لا يليق بمهاجم أحد أكبر فرق الدوري الإسباني.