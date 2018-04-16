85 % من قضايا العرض انتهت بالستر وحفظ الأعراض

نايف السالم(صدى):

انتهت 85% من القضايا المعروضة على دوائر العرض في النيابة العامة بالستر، وفقًا لتوجيهات النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الذي يؤكد دائمًا أن الستر يحافظ على خصوصيات أفراد المجتمع وأعراضهم.

وجدد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، توجيهاته لأعضاء النيابة العامة بالتوسع في الستر وحفظ الأعراض، خلال كلمته في ختام برنامج تدريبي على مهارات الصلح في القضايا الجنائية الأسرية في الرياض أمس.

وأكد ” المعجب ” أن غالبية القضايا الأسرية يتم حاليًا التعامل معها بالحفظ حسب الأنظمة، مع التركيز على أن يتم ذلك بشكل مؤسسي ومنظم وموثق إحصائيًا من خلال وحدات الصلح في النيابة العامة ودوائرها.

كما أضاف أن أساس العمل هو إجراء الصلح الذي لن يكون إلا من خلال كسب الثقة واحترام الفرد وخصوصياته، لافتًا إلى أن تبني النيابة العامة لمشروع وحدات الصلح إحدى الخطوات الهامة في دعم هذا التوجه والسعي للحد من النزاعات الأسرية وتطورها مما يشغل القطاعات العدلية خلال كافة مراحل سير القضية.

وأشار ” المعجب ” إلى أن الدور الأساسي للنيانة العامة في حفظ الأمن لا يعني تجاهل الدور الإنساني للنيابة العامة في التعامل مع بعض القضايا من منظور إنساني يراعي الظرف والزمن معًا، مستهدفين الحد من النزاع والشقاق الأسري.