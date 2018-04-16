محمد بن زايد عن ” قمة القدس ” : خادم الحرمين يجمع الكلمة ويوحد الصف

أبوظبي(صدى):

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، بالقمة العربية الـ29 ” قمة القدس ” القائمة في الظهران بالمنطقة الشرقية.

وبارك ولي عهد أبو ظبي على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، للعرب بنجاح قمة القدس كما أطلق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدًا أن خادم الحرمين قائد الحزم ورجل الخير يجمع الكلمة ويوحد الصف.

كما أشار إلى أن وحدة العرب تعزز قوتهم، قائلًا ” تؤمن الإمارات أن موقع العرب في العالم تعززه وحدة كلمتهم، والسعودية عبر ثقلها السياسي ومكانتها المعنوية خير من يجمع العرب لما فيه مصلحتهم ” .

يُذكر أن فعاليات الدورة الـ29 من القمة العربية انطلقت أمس الأحد، في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وبمشاركة 17 رئيسًا وملكًا عربيًا، لبحث الأوضاع في المنطقة العربية، حيث تتصدر أجندة الأعمال ملفات إقليمية أبرزها الوضع في سوريا والأزمة في اليمن والتدخلات الإيرانية في المنطقة.