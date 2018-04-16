في تقريره الأول.. كارينيو يطالب بـ 4 أجانب

ماجد محمد(صدى):

طالب مدرب النصر الأورغواياني كارينيو، بضم 4 أجانب جدد في تقريره الأول منذ توليه منصب المدير الفني للفريق.

واستلمت إدارة النصر التقرير الأول لكارينيو الذي تضمن التعاقد مع 4 لاعبين أجانب في المراكز الاتية: الحراسة والوسط والهجوم.

وشمل أيضًا تقرير كارنيو البقاء على البرازيلي برونو اوفيني والمغربي محمد فوزير، على أن يتم تحديد مصير التونسي فرجاني ساسي والكونغولي كبانانغا خلال المعسكر الإعدادي.

وتصدر التقرير أيضًا مطالبة المدرب بالتعاقد مع محمد الكويكبي وعبدالرحمن العبود.