أتربة مثارة تحد من الرؤية بالرياض والحدود الشمالية.. وأمطار رعدية بالشرقية

علي القحطاني(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقتي: ” الرياض والحدود الشمالية ” ، ينذر بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحد من الرؤية الأفقية.

وتبدأ الحالة في منطقة الرياض، من الساعة 9:00 من اليوم الاثنين الموافق 16/4/2018م، حتى الساعة 19:00 من اليوم ذاته، فيما تبدأ الحالة على منطقة الحدود الشمالية، من الساعة 10:00 من اليوم الاثنين، حتى الساعة 23:00 من نفس اليوم.

كما حذرت الأرصاد، أهالي المنطقة الشرقية، من استمرار النشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إثارة الأتربة والغبار مع فرصة لاستمرار هطول الأمطار الرعدية.

وذلك على أن تكون بداية هذه الحالة الجوية على المنطقة الشرقية، من الساعة 9:30 من اليوم الاثنين، حتى الساعة 23:00 من اليوم ذاته.