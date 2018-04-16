تراجع أسعار النفط وسط زيادة منصات التنقيب الأمريكية

عادل الحربي(صدى):

شهدت أسعار النفط تراجعًا في مستوياتها خلال تعاملات، اليوم الاثنين، في ظل زيادة عدد منصات التنقيب عن البترول في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وانخفضت أسعار عقود خام برنت تسليم يونيو بنسبة 0.96% عند 71.88 دولار في الساعة الـ9:03 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما تراجعت أسعار عقود الخام الأمريكي تسليم مايو بنسبة 0.80% إلى مستوى 66.85 دولار للبرميل.

وارتفعت منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في الـ13 من أبريل، بواقع 7 منصات إلى إجمالي 815 منصة، ويعد أعلى مستوى منذ مارس 2015.

كما تصاعدت مخاوف المستثمرين بعد الضربات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في سوريا عقب تقارير عن استخدام نظام الأسد أسلحة كيماوية في الحرب الدائرة في سوريا.