فيديو مرعب لجنين داخل رحم والدته يشبه المخلوقات الفضائية

واشنطن(صدى):

شارك زوجان أمريكيان صور لجلسة فحص بالرنين المغناطيسي لطفلهما عندما كان مازال جنين ، حيث كان يٌشبه المخلوقات الفضائية .

وأظهرت الصور الجنين داخل رحم والدته يشبه شخصية المخلوق الفضائي الغاضب من فيلم ” هجوم المريخ ” .

وقالت الأم لورا في تعليقها على الصور ، أنها انفجرت ضحكا هي وزوجها عندما اكتشفوا التشابه الغريب بين الجنين وأحد المخلوقات الفضائية في الفيلم، حيث ظهر بعيون بارزة وجمجمته يمكن رؤيتها بوضوح.

وأضافت أنه تم إجراء المسح في فبراير 2017 عندما اكتشف الأطباء سوائل زائدة على دماغ الجنين، وشاركت الصور بعد إعلان الأطباء أن الطفل خاليا من جميع الأمراض بعد فحوصات الدم التي اجريت في وقت سابق من هذا العام.