” قرقاش ” : غياب قطر عن قمة الظهران نتيجة طبيعية ومؤسفة

أبوظبي(صدى):

علق الدكتور أنور قرقاش وزير شؤون دولة الإمارات الخارجية، اليوم الأثنين، على غياب الأمير القطري تميم بن حمد عن المشاركة في قمة الظهران العربية.

وغرد ” قرقاش ” عبر ” تويتر” : ” غياب أمير قطر عن حضور قمة الظهران نتيجة طبيعية، ومؤسفة، لسياسة المكابرة التي إتبعتها الدوحة منذ بدأ أزمتها “.

وتابع :” غياب الحكمة مستمر ومعه العزلة والتهميش، ولن يعوض ذلك الإعلام وشركات العلاقات العامة والولاءات المشتراة “.

يجدر الإشارة إلى أنه بدأت فعاليات القمة العربية الـ29، أمس الأحد، بمشاركة 17 رئيسًا وملكًا عربيًا، لبحث الأوضاع في المنطقة العربية، حيث تتصدر أجندة الأعمال ملفات إقليمية أبرزها الوضع في سوريا والأزمة في اليمن والتدخلات الإيرانية في المنطقة.