شركات استقدام سعودية تنفي مسؤوليتها عن تشوهات سوق العمل

حمود العنزي(صدى):

قامت شركات استقدام سعودية، بنفي مسؤوليتها عن تشوهات سوق العمل وتجارة التأشيرات، مشيرة إلى أن هذه التشوهات كانت قبل تنظيم السوق، وأصبحت الآن جزءً من الماضي.

يجدر الإشارة إلى أن أصحاب الشركات، ألقى باللائمة على ثقافة المجتمع، التي أسهمت وفق تعبيرهم، في نشوء سوق سوداء للتأشيرات، وتحول هذا القطاع لتجارة مربحة، مبينًا أن ضعف القوانين، كان من أهم العوامل المؤثرة، في فوضي السوق.

من الجدير بالذكر، أن ذلك جاء ضمن فعاليات ومعرض الاستقدام، والخدمات العمالية والخدمات المساندة في الرياض أمس الأحد، حيث جرى استعراض دور الشركات في تحولات القطاع، والأبعاد الاقتصادية والتنظيمية والحقوقية للشركات، وفاعلية الشركات في برامج التحول ورؤية المملكة 2030.