أمانة الرياض أزالت 942 لوحة إعلانية مخالفة خلال أسبوع
أزالت أمانة منطقة الرياض ممثلة في الادارة العامة للنظافة اكثر من ٢٨ الف ملصق مخالف و ٩٤٢ لوحة اعلانية مخالفة خلال اسبوع ضمن اهتمامها بتحسين المشهد الحضري في المدينة .
ونقلت أكثر من ٧٢ ألف طن من النفايات البلدية الصلبة وقامت بمعالجة وضع ١٠٠١٠ حاوية وبرميل وكنس ٤٧٥٢٢ كم آلي للشوارع وغسيل ٤١٣٩٠ كم ارصفة .
وتم نقل ٢٦٥٤١ متر مربع من مخلفات البناء والهدم .
واهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين بالتعاون مع الامانة بوضع المخلفات في اماكنها المخصصة والحفاظ على نظافة المدينة والتبليغ عن أي ملاحظات عبر هاتف طوارئ الامانة ٩٤٠.
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