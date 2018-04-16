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أمانة الرياض أزالت 942 لوحة إعلانية مخالفة خلال أسبوع

أمانة الرياض أزالت 942 لوحة إعلانية مخالفة خلال أسبوع
سعيد العجل(صدى):

أزالت أمانة منطقة الرياض ممثلة في الادارة العامة للنظافة اكثر من ٢٨ الف ملصق مخالف و ٩٤٢ لوحة اعلانية مخالفة خلال اسبوع ضمن اهتمامها بتحسين المشهد الحضري في المدينة .

ونقلت أكثر من ٧٢ ألف طن من النفايات البلدية الصلبة وقامت بمعالجة وضع ١٠٠١٠ حاوية وبرميل وكنس ٤٧٥٢٢ كم آلي للشوارع وغسيل ٤١٣٩٠ كم ارصفة .

وتم نقل ٢٦٥٤١ متر مربع من مخلفات البناء والهدم .

واهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين بالتعاون مع الامانة بوضع المخلفات في اماكنها المخصصة والحفاظ على نظافة المدينة والتبليغ عن أي ملاحظات عبر هاتف طوارئ الامانة ٩٤٠.


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