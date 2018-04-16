تعليق تنفيذ قرار بإيقاف طبيبة بأحد مستشفيات المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

قامت إدارة مستشفى، بتعليق تنفيذ قرار موجه من الشؤون الصحية بالمدينة المنورة؛ لإيقاف قرار إعفاء طبيبة سعودية، مسؤولة عن قسم مكافحة العدوى، في أحد مستشفيات المدينة، وتعيين طبيب عربي بديلًا لها صادر من المستشفى، بعدم تنفيذه منذ صدوره خلال الشهر الجاري، والإبقاء على قرارات المستشفى التي لم تؤيدها المديرية، وأصدرت بيانًا رسميًا في إيقاف الإعفاء والتكليف.

وأصدرت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، بيانًا في 5 ابريل، حول ما نشر عن إعفاء طبيبة مسؤولة، عن قسم مكافحة العدوى، في أحد مستشفيات المنطقة، أن الطبيبة مكلفة بإدارة قسم الأمراض المعدية، وكذلك مكافحة العدوى، حيث تم التواصل مع إدارة المستشفى.

يجدر الإشارة إلى أن إدارة المستشفى، لم تنفذ قرار إعادة الطبيبة لمنصبها، وإعفاء الطبيب العربي، الذي تم تعيينه بديلًا عنها في رئاسة القسم في 29 مارس الماضي.