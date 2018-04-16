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بالفيديو.. عريس يرتدي ربطة عنق وحذاء من الذهب

بالفيديو.. عريس يرتدي ربطة عنق وحذاء من الذهب
إسلام آباد(صدى):

أشعل رجل أعمال يُدعى ” سلمان شاهد ” باكستاني مواقع التواصل الاجتماعي بعد ارتداء ملابس وحذاء مميز في حفل زفاف .

وأظهر مقطع فيديو متداول سلمان وهو يدخل حفل زفافه ببدلة ذهبية مع ربطة عنق مرصعة بالكريستال والذهب ، كما أضاف حذاء ذهبيا ليتناسب مع إطلالته الباهظة.

وعلق العريس عن سبب ارتداء الزي الفخم، قائلا في تصريحات إعلامية ، إنه كان دائما يرغب بارتداء الأحذية الذهبية ، مٌشيرا إلى أن البدلة كلفته 63 ألف روبية باكستانية، أما الحذاء فتم صنعه من 320 جراما من الذهب الخالص.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 16507 ] نشر منذ 35 دقيقة

مو من الذهب هذه الالوان عندهم يحبون لون الذهب الماخوذين

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