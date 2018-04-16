بالفيديو.. عريس يرتدي ربطة عنق وحذاء من الذهب
أشعل رجل أعمال يُدعى ” سلمان شاهد ” باكستاني مواقع التواصل الاجتماعي بعد ارتداء ملابس وحذاء مميز في حفل زفاف .
وأظهر مقطع فيديو متداول سلمان وهو يدخل حفل زفافه ببدلة ذهبية مع ربطة عنق مرصعة بالكريستال والذهب ، كما أضاف حذاء ذهبيا ليتناسب مع إطلالته الباهظة.
وعلق العريس عن سبب ارتداء الزي الفخم، قائلا في تصريحات إعلامية ، إنه كان دائما يرغب بارتداء الأحذية الذهبية ، مٌشيرا إلى أن البدلة كلفته 63 ألف روبية باكستانية، أما الحذاء فتم صنعه من 320 جراما من الذهب الخالص.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27129 ] نشر منذ 40 دقيقة
وعوووووووووه
alfahd42[ عدد التعليقات: 16507 ] نشر منذ 35 دقيقة
مو من الذهب هذه الالوان عندهم يحبون لون الذهب الماخوذين