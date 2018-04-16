الإطاحة بـ 5 باكستانيين لسرقتهم مجمع تجاري في الرياض
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه استكمالا لجهود الأجهز الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة ومنع انتشارها وضبط مرتكبيها , وعلى ضوء ما ورد لمركز شرطة الصحافة ببلاغ مواطن عن مشاهدته لأشخاص يقومون بالسرقة من مجمع تجاري تحت الإنشاء شمال العاصمة الرياض والهرب على متن مركبة نقل من نوع تويوتا .
وباتخاذ جملة من الإجراءات الميدانية وفقًا لما توفر من معلومات , فقد تمكنت إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من كشف هوية المتهمين والقبض عليهم في كمين محكم ( خمسة باكستانيين / جلهم في العقد الثالث من العمر ) وعثر بحوزتهم على جزءُُ من المسروقات عبارة عن قواطع كهربائية وملحقاتها .
جرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية .
ابن البلد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
العقاب الشرعي ينتظرهم