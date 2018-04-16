نشرة الطقس المتوقعة لليوم الاثنين على أنحاء المملكة
تقدم ” صدى ” نشرة الطقس المتوقعة لليوم الاثنين، على جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك وفقًا لما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
حيث توقعت الأرصاد، نشاطًا للرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي: ” الرياض والشرقية ” ، في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة، عسير، جازان، و مناطق نجران، الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية.
وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات ومناطق المملكة، على النحو التالي:
المنطقة العظمى الصغرى
– الرياض: 35 – 20 .. سحب رعدية ممطرة.
– مكة المكرمة: 40 – 24 .. صحو.
– المدينة المنورة: 37 – 23 .. رياح نشطة.
– جدة: 34 – 23 .. صحو.
– شرورة: 37 – 27 .. أمطار رعدية.
– نجران: 34 – 20 .. أمطار رعدية.
– الباحة: 27 – 16 .. سحب رعدية ممطرة.
– القنفذة: 37 – 26 .. صحو.
– أبها: 25 – 15 .. سحب رعدية ممطرة.
– بيشة: 33 – 17 .. سحب رعدية.
– جازان: 37 – 28 .. سحب رعدية ممطرة.
– طريف: 26 – 12 .. رياح نشطة.
– عرعر: 27 – 15 .. غائم جزئي.
– القريات: 26 – 14 .. رياح نشطة.
– رفحا: 28 – 16 .. غائم جزئي.
– تبوك: 31 – 19 .. رياح نشطة.
– حائل: 30 – 17 .. غائم جزئي.
– سكاكا: 30 – 17 .. غائم جزئي.
– الدمام: 33 – 20 .. سحب رعدية.
– حفر الباطن: 31 – 19 .. مشمس.
– الأحساء: 34 – 20 .. سحب رعدية.
– بريدة: 33 – 18 .. سحب رعدية.
– وادي الدواسر: 37 – 21 .. أتربة مثارة.
– العلا: 35 – 19 .. رياح نشطة.
– ينبع: 35 – 21 .. رياح نشطة.
– الطائف: 30 – 18 .. سحب رعدية.
– الوجه: 30 – 21 .. رياح نشطة.
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