نشرة الطقس المتوقعة لليوم الاثنين على أنحاء المملكة

عادل الحربي(صدى):

تقدم ” صدى ” نشرة الطقس المتوقعة لليوم الاثنين، على جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك وفقًا لما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

حيث توقعت الأرصاد، نشاطًا للرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي: ” الرياض والشرقية ” ، في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة، عسير، جازان، و مناطق نجران، الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات ومناطق المملكة، على النحو التالي:

المنطقة العظمى الصغرى

– الرياض: 35 – 20 .. سحب رعدية ممطرة.

– مكة المكرمة: 40 – 24 .. صحو.

– المدينة المنورة: 37 – 23 .. رياح نشطة.

– جدة: 34 – 23 .. صحو.

– شرورة: 37 – 27 .. أمطار رعدية.

– نجران: 34 – 20 .. أمطار رعدية.

– الباحة: 27 – 16 .. سحب رعدية ممطرة.

– القنفذة: 37 – 26 .. صحو.

– أبها: 25 – 15 .. سحب رعدية ممطرة.

– بيشة: 33 – 17 .. سحب رعدية.

– جازان: 37 – 28 .. سحب رعدية ممطرة.

– طريف: 26 – 12 .. رياح نشطة.

– عرعر: 27 – 15 .. غائم جزئي.

– القريات: 26 – 14 .. رياح نشطة.

– رفحا: 28 – 16 .. غائم جزئي.

– تبوك: 31 – 19 .. رياح نشطة.

– حائل: 30 – 17 .. غائم جزئي.

– سكاكا: 30 – 17 .. غائم جزئي.

– الدمام: 33 – 20 .. سحب رعدية.

– حفر الباطن: 31 – 19 .. مشمس.

– الأحساء: 34 – 20 .. سحب رعدية.

– بريدة: 33 – 18 .. سحب رعدية.

– وادي الدواسر: 37 – 21 .. أتربة مثارة.

– العلا: 35 – 19 .. رياح نشطة.

– ينبع: 35 – 21 .. رياح نشطة.

– الطائف: 30 – 18 .. سحب رعدية.

– الوجه: 30 – 21 .. رياح نشطة.