قطر في مأزق استضافة مونديال 2022

طلال الضوي(صدى):

كشفت تقارير إعلامية أن قطر مازالت مترددة في تأييد فكرة زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 من 32 إلى 48، لعدم استطاعتها للتجهز في الموعد المحدد لاستضافة هذا العدد من الفرق.

وكانت قطر قد أعلنت في وقت سابق أن 90 % من البنية التحتية الخاصة بالمونديال، بما في ذلك 8 ملاعب، ستكون جاهزة بحلول 2019.

لكن ذلك قبل أن تتم مفاجأتها بإمكانية رفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 48، مما يعني زيادة عدد الملاعب المحتضنة إلى 4 ملاعب إضافية.

وفكرت قطر في بداية الأمر اللجوء إلى دولة أخرى مثل إيران من أجل مشاركتها استضافة المنتخبات الـ48، إلا أن المسافة بين الدولتين لن تساعد في إنجاح التظاهرة الكروية.

واضطرت الدوحة لتقييد الجدول الزمني للبطولة التي ستجرى خلال فصل الشتاء، حيث ستجرى في مدة لن تتجاوز 28 يومًا، وذلك من أجل عدم عرقلة الدوريات المحلية.

ورفع عدد المنتخبات سيؤدي بالضرورة إلى زيادة مدة البطولة، مما سيتسبب في فوضى ببعض الدوريات، خصوصا البطولة الإنجليزية، وبحسب الـ ” إندبندنت ” فإن قطر ستعارض فكرة رفع عدد المنتخبات ولن تقوم بشيء لا تريده، لاسيما وأنها وصلت إلى نصف الطريق وأن المدة الزمنية لن تكفيها لإنجاز المطلوب منها.

ومن المقرر أن يقام مونديال 2026 بـ48 منتخبا، حيث يتنافس ملفان على نيل شرف احتضان التظاهرة الكروية، هما المغرب أو الملف المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.