علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ” غامضة “
عادت الإعلامية الأردنية علا الفارس لتغرد عبر حسابها على موقع التواصل ” تويتر ” اليوم الإثنين، بتغريدة غامضة مثيرة للجدل.
وغردت الفارس قائلة : ” البعض أوجد في السوشيال ميديا أصناما تقوده! الأمثلة كثيرة عن طينة هؤلاء ممن يتاجرون في ” الوهم ” وفِي مجالاتٍ مختلفة “.
ورأى رواد تويتر أن حديثها ينطبق عليها تماماً ، وذكّرها اخرون بتغريدتها المسيئة للمملكة قبل أشهر والتي تسببت فى الإطاحة بها من قناة ” MBC “.
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ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3294 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي على راسه بطحاء يحسس عليها-
كل واحد يحكي عن تجربته
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9726 ] نشر منذ 1 ساعة
اتركوها فقد بان حقدها وكرهها
ابو شناق[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 58 دقيقة
قرقر فاااضي
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4304 ] نشر منذ 56 دقيقة
دايم تعليقاتها سلبيه على السعوديين … فعلاً تربية يهود 😏
زائر[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 47 دقيقة
ياكرهه هل الجنسيات للسعوديين الفلسطينيين والسوريين الاردنيين وغيرهم كثير لاكن هل الجنسيات فيهم حقد دفين علي السعوديين نعلمهم بمدارسنا وعايشيين من خيرنا وينكرون ويجحدون ويتطاولون علي اسيادهم صحيح كل ناجح محسود نعم ونحن الس٧وديين ولله الحمد موفر لنا كل شي يدولتنا العزيز وهؤلاء محرومون من الطبي٧ي يحسدونا حسبي الله عليهم ولعنهم
زائر[ عدد التعليقات: 1376 ] نشر منذ 11 دقيقة
اولا فين حمالة صدرك عسي ما نسيتيه ؟.