علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ” غامضة “

أماني الغامدي(صدى):

عادت الإعلامية الأردنية علا الفارس لتغرد عبر حسابها على موقع التواصل ” تويتر ” اليوم الإثنين، بتغريدة غامضة مثيرة للجدل.

وغردت الفارس قائلة : ” البعض أوجد في السوشيال ميديا أصناما تقوده! الأمثلة كثيرة عن طينة هؤلاء ممن يتاجرون في ” الوهم ” وفِي مجالاتٍ مختلفة “.

ورأى رواد تويتر أن حديثها ينطبق عليها تماماً ، وذكّرها اخرون بتغريدتها المسيئة للمملكة قبل أشهر والتي تسببت فى الإطاحة بها من قناة ” MBC “.

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