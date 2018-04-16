” بتكوين ” تتراجع بعد ارتفاعها المفاجيء

علي القحطاني(صدى):

تراجعت العملة الرقمية ” بتكوين ” خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بعد ارتفاعها بشكل مفاجيء خلال تعاملات الجمعة بأكثر من ألف دولار متجاوزة حاجز الـ8 آلاف دولار خلال دقائق.

وانخفضت ” بتكوين ” خلال التعاملات بنسبة 3.75% إلى 8045 دولار، في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامست 8407 دولارات في وقت سابق من الجلسة.

وفي المقابل يشهد سوق العملات الرقمية تراجعًا، حيث هبطت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 4.65% إلى 506 دولار، وتراجعت ” الريبل ” بنسبة 4.40% إلى 65 سنتًا، كما انخفضت ” بتكوين كاش ” بنسبة 3.15% إلى 755 دولار؟

وبلغت القيمة الإجمالية للعملات الرقمية 323 مليار دولار بعدما اقتربت من 339 مليار دولار في وقت سابق من تعاملات اليوم، بانخفاض نحو 16 مليار دولار.