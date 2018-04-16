” هدف ” يصدر دليلا إرشاديا إلكترونيا لبرنامج دعم أجر أيام غسيل الكلى

نايف السالم(صدى):

أصدر صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” دليلا إرشاديا لبرنامج ” دعم أجر أيام غسيل الكلى ” من خلال الرابط الإلكتروني: هنا، حيث يشمل الدليل على ضوابط الاستحقاق، وآلية الدعم، والتساؤلات الشائعة، وآلية التسجيل في البرنامج.

ويعوّض برنامج ” دعم أجر أيام غسيل الكلى ” ، منشآت القطاع الخاص بأجور الأيام التي يحتاجها الموظف لغسيل الكلى، إذ يدعم البرنامج الموظف المريض بالفشل الكلوي خلال مدّة عمله في القطاع الخاص، فضلا عن أحقيته للاستفادة من الدعم وإن كان مدعومًا ضمن برامج أخرى.

ويمكن لمرضى الفشل الكلوي العاملين في القطاع الخاص، الاستفادة من برنامج ” دعم أجر أيام غسيل الكلى ” ، الذي يهدف إلى مساعدتهم للاستمرار في أعمالهم بما يضمن لهم تحقيق الاستقرار الوظيفي، إذ يشمل البرنامج السعوديين والسعوديات وأبناء المواطنات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص.