أمير الرياض يدشن ملتقى الاستقدام والخدمات العمالية والمعرض المصاحب له

سعيد العجل(صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم ملتقى الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة، والمعرض المصاحب له في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، والذي يستمر ثلاثة أيام بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والأمنية والحقوقية والقطاع الخاص.

وقال المشرف العام على الملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة يحيى الأمير ” إن شركات الاستقدام الوطنية الكبرى تصنع الفرق في استقطاب الأيدي العاملة الماهرة والمدربة.

من جانبه أوضح معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، أن حقوق الإنسان في المملكة تحظى برعاية ، وتنطلق هذه الرعاية من مبادئ الشريعة الإسلامية التي أوجبت حقوق الإنسان واحترام كرامته، مؤكداً أن المملكة تحرص على أن تجعل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها منهجاً ثابتاً في جميع أنظمتها وتدابيرها المتخذة، ومرتكزاً في خططها التنموية المتتالية، وقد تُرجم هذا الحرص ببناء إطارٍ نظامي ومؤسسي قوي يحمي ويعزز حقوق الإنسان دون تمييز بين للمواطن والمقيم .

وقال ” إن النظام الأساسي للحكم يقوم على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، وأن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، كما سنت المملكة أنظمتها وقوانينها التي تحمي وتعزز حقوق الإنسان مثل نظام العمل والعمال ولوائحه التنفيذية وإجراء التعديلات عليه بما يضمن حقوق العامل ويصب في مصلحته ” .

يذكر أن الملتقى يصاحبه 11 ورشة عمل على مدار الثلاث أيام، بشراكة استراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخارجية والمديرية العامة للجوازات وهيئة حقوق الإنسان، حيث يقدم الورش مختصون ومستثمرون ورؤساء تنفيذيين. ويفتح الملتقى أبوابه للجمهور والباحثين عن الخدمات المتميزة في مجال الاستقدام طيلة ثلاثة أيام من الحادية عشر صباحاً إلى الحادية عشر مساء بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.