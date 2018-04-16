4 اعتذارات لاستضافة القمم العربية.. وتونس هي المضيف القادم

علي القحطاني (صدى):

وافق قادة الدول العربية، أمس الأحد، على طلب الجمهورية التونسية باستضافة القمة العربية في دورتها الـ30، والتي ستنعقد في مارس 2019.

جاء ذلك في قرار صادر عن القمة العربية العادية الـ29 ، التي اختتمت أعمالها مساء الأحد بمدينة الظهران، وذلك بعد اعتذار البحرين عن استضافتها دون إبداء الأسباب.

وأصبحت البحرين رابع دولة على التوالي تعتذر عن عدم استضافة القمة، حيث استضافت المملكة الدورة الـ29 للقمة العربية بعد اعتذار الإمارات، و عقدت الدورة الـ28 في الأردن، بدلاً من اليمن الذي اعتذر عن عدم استضافتها؛ نظرًا للأوضاع الأمنية والسياسية التي يعيشها، و استضافت موريتانيا القمة العربية الـ27، بعد اعتذار المغرب.

يذكر أن القمة العربية القادمة، ستكون هي الثالثة التي تستضيفها تونس بعد قمتين استضافتهما في عامي 1979 و2004.