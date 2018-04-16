الأمير فيصل بن بندر يكشف أسوأ ما شاهده خلال عمله في 3 إمارات

نايف السالم(صدى):

روى الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض عن أسوأ ما شاهده خلال رحلة عمله في ثلاث إمارات.

وأوضح الأمير خلال رعايته حفل ملتقى الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة، والمعرض المصاحب له في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، أنه طيلة عمله في الإمارات الثلاث وجد منظرًا غير جيد بتكدس العمالة وتجمعاتهم، وبسبب الوعود التي تصل أحيانًا إلى سنة دون الحصول على حقوقهم، ويجد أنه ليس هناك حل مع زملائه إلا بالتجمع وبلادنا لا تقر هذه الأشياء، ويستطيع أن يذهب لإمارة المنطقة.

الجدير بالذكر أن الملتقى سيستمر على مدى ثلاثة أيام من 15-17 إبريل الجاري.