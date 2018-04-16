الأمير فيصل بن بندر يكشف أسوأ ما شاهده خلال عمله في 3 إمارات
روى الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض عن أسوأ ما شاهده خلال رحلة عمله في ثلاث إمارات.
وأوضح الأمير خلال رعايته حفل ملتقى الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة، والمعرض المصاحب له في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، أنه طيلة عمله في الإمارات الثلاث وجد منظرًا غير جيد بتكدس العمالة وتجمعاتهم، وبسبب الوعود التي تصل أحيانًا إلى سنة دون الحصول على حقوقهم، ويجد أنه ليس هناك حل مع زملائه إلا بالتجمع وبلادنا لا تقر هذه الأشياء، ويستطيع أن يذهب لإمارة المنطقة.
الجدير بالذكر أن الملتقى سيستمر على مدى ثلاثة أيام من 15-17 إبريل الجاري.
فايز الشهــــــــري[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 3 ساعات
بيض الله وجهك يا صاحب السمو , صدقت , للاسف العمال ياتون الينا في المملكة على انها تمثل قبلة المسلمين وارض الرسالة , والبعض من رجال الأعمال شوه سمعة المملكة بالإساءة للعمال , ولكن الحمد لله الظالم لا يمثل الا نفسه ودولتنا هي خادمة للحرمين ومهوى الأفئدة
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3294 ] نشر منذ 2 ساعتين
تأخير رواتب العماله من الظلم -حيث ان العامل باع كل مالديه وقد يكون تسلف على شان يجي ويسدد ويصرف على اهله- ثم يجد نفسه بدون راتب خسر كل شي-وبذلك يكون الكفيل ظلمه واساء لبلدنا وتحمل تبعات مايصدر من العامل-