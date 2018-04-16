العمودي:تخفيض المقدمة للمسكن الأول إلى 5%

عادل الحربي (صدى):

أعلن المشرف العام على صندوق التنمية العقاري، خالد العمودي، عن تخفيض الدفعة المقدمة للمسكن الأول من 10% إلى 5%.

وأشار ” العمودي ” ، إلى أن هذا القرار يأتي بعد تقييم بعض التحديات التي تواجه قطاع الإسكان، وبهدف تخفيف عبء الدفعة المقدمة التي تشترطها الجهات التمويلية.

وفي سياق آخر، أكد أن المبادرة الخاصة بموظفي القطاع العسكري، ستنتهي قريباً.