هذا الشبل من ذاك الأسد.. ابن رونالدو يتحداه ويتحول لنسخة مصغرة منه

نوره شنار (صدى):

رفع كريستيانو رونالدو جونيور، ابن نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، راية التحدي لأبيه عندما أصبح يُقلد جميع حركاته في المباريات، وأصبح منافس أبيه في حديث الصحافة العالمية.

” جونيور ” ابن الـ7 أعوام، كشف للعالم كله أنه يمتلك موهبة لعب كرة القدم، ليس فقط اللعب كأي شخص، وإنما كأبيه، فعندما تشاهده تجد نسخة مصغرة من نجم الريال رونالدو في حركاته وتسديداته وسرعته وعضلاته.

منذ أيام، أحرز ” رونالدو ” هدفاً تاريخياً كعادته في شباك اليوفنتوس في نهاية مباراة الديربي بين الريال وأتلتيكو مدريد، فأصبح رونالدو وقتها حديث الصحافة والعالم وعشاق كرة القدم بسبب الهدف الذي تم وصفه بـ الأكروباتي ” دبل كيك ” .

فما كان من رونالدو الصغير، إلا أن قلَّد هدف والده بكافة حذافيره وتفاصيله، حتى أشعل وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلان، وخطف الأنظار عن هدف أبيه.

كما نفَّذ ” جونيور ” صاحب السبع سنوات، الركلة الحرة بنفس الطريقة التي يؤديها والده، ثم احتفل بالوقوف كأبيه بعد تسجيل الهدف بالقميص رقم 7 أيضاً.

ولأنه يسير على خطى والده، نجح ” جونيور ” نجل المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، في تحقيق الجائزة الأولى في مسيرته الكروية، وفاز بجاززة الهداف الأفضل في مدرسته.