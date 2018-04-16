فندق التعليم العالي بالباحة.. المقاول يهرب بالمستحقات والجامعة: ” لا يخصنا “

إبراهيم الزهراني(صدى):

كشفت مصادر، عن أسباب تعثر فندق وزارة التعليم ” صندوق التعليم العالي ” في منطقة الباحة، مؤكدة أن هروب المقاول المنفذ بمستحقات العاملين إلى الخارج هو السبب الرئيسي.

وأوضحت المصادر، أن هروب المقاول نتج عنه توقف المشروع وبقائه معلقاً حتى الوقت الحالي، بحيث يبدوا الموقع مهجوراً ومكاتب الشركة المنفذة مفتوحة ويكسوها الغبار.

يذكر أن تاريخ توقيع العقد مع المقاول كان 25 /11 /1432هـ الموافق 23 /10 /2011م ومدة تنفيذ المشروع 914 يومًا ما يعني أنه يجب أن يسلم في غضون ثلاث سنوات تقريبًا في 12 /8 /1435هـ، كما أن بداية استلام الموقع للتنفيذ في /15 /1 /1433هـ الموافق 10 /12 /2011م، على أن تكون مدة تمديد العقد 100 يوم، وتكلفته 225 مليون ريال بالاضافة الى 10 ملايين ريال قيمة عقد الاستشاري.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لجامعة الباحة، الدكتور ساري الزهراني، أن المشروع لا يخص الجامعة وإنما صندوق التعليم العالي الجامعي.