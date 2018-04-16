بالصور..حملة رش وتعقيم بتقنية البنات بالمدينة تحسبًا للجرب

نايف السالم(صدى):

قامت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة ،وبالتعاون مع عمليات الأمانة، بحملة لرش وتعقيم الكلية كاجراء احترازي ووقائي لمنع انتقال عدوى مرض الجرب.

وانتشرت العديد من فرق الرش والتعقيم للقاعات التدريبية وساحة الكلية ودورات المياة وغيرها من مرافق الكلية.

و بدأت مشرفة الوحدة الصحية بالعمل على نشر التوعية بين المتدربات، والمنسوبات وتكثيف طرق الوقاية والحماية وكيفية العلاج من عدوى الجرب في حال الإصابة ،مع توفير المعقمات في جميع أنحاء الكلية.