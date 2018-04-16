بالفيديو.. ” المري ” يوضح حكم خروج المرأة بملابس معطرة

علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ علي بن صالح المري، أن اصطدام النساء بالرجال في الحرم الشريف بشكل غير مقصود، وإنما من جراء الذهاب والإياب والحركة الكثيرة، فهذا الأمر يعفى عنه، مؤكداً على ضرورة تجنبه قدر المستطاع.

جاء ذلك في رده على سؤال ببرنامج ” يستفتونك ” عبر قناة الرسالة، حيث أشار في إجابته عن سؤال آخر بشأن حكم خروج المرأة بملابس الإحرام التي بها رائحة عطر من مساحيق التنظيف، مؤكداً أنه من الأولى للرجال والنساء تنظيف الملابس بالمساحيق التي تحمل رائحة، ولكن إذا حدث ذلك فلا بأس منه.