مصممة أزياء لمحمد صلاح: ” عمري ما تخيلت إن مصري ياخد مكان رونالدو “
أشادت مصممة الأزياء والكاتبة المصرية إنجي علاء، باللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول وإنجازاته.
ووجهت علاء رسالة لصلاح قائلة: ” تقريبًا من كتر ما شجعت رونالدو شبح المصريين بقى بيطارده، عمري ما كنت أتخيل إن اللي ممكن يجي ياخد مكان رونالدو في يوم من الأيام يبقي مصري”.
وتابعت : ” برافو محمد صلاح وإن شاء الله أحسن لاعب في العالم قريبًا “.
عيني عيني نفسي ومنى عيني[ عدد التعليقات: 814 ] نشر منذ 3 ساعات
ميسي مسكين ماقدر ياخذ مكان الملك كريس كيف الصعيدي صلاح ياخذه