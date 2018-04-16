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مصممة أزياء لمحمد صلاح: ” عمري ما تخيلت إن مصري ياخد مكان رونالدو “

مصممة أزياء لمحمد صلاح: ” عمري ما تخيلت إن مصري ياخد مكان رونالدو “
القاهرة(صدى):

أشادت مصممة الأزياء والكاتبة المصرية إنجي علاء، باللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول وإنجازاته.

ووجهت علاء رسالة لصلاح قائلة: ” تقريبًا من كتر ما شجعت رونالدو شبح المصريين بقى بيطارده، عمري ما كنت أتخيل إن اللي ممكن يجي ياخد مكان رونالدو في يوم من الأيام يبقي مصري”.

وتابعت : ” برافو محمد صلاح وإن شاء الله أحسن لاعب في العالم قريبًا “.

 


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