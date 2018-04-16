مصممة أزياء لمحمد صلاح: ” عمري ما تخيلت إن مصري ياخد مكان رونالدو “

القاهرة(صدى):

أشادت مصممة الأزياء والكاتبة المصرية إنجي علاء، باللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول وإنجازاته.

ووجهت علاء رسالة لصلاح قائلة: ” تقريبًا من كتر ما شجعت رونالدو شبح المصريين بقى بيطارده، عمري ما كنت أتخيل إن اللي ممكن يجي ياخد مكان رونالدو في يوم من الأيام يبقي مصري”.

وتابعت : ” برافو محمد صلاح وإن شاء الله أحسن لاعب في العالم قريبًا “.