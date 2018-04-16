دراسة: المرأة ليست نكدية بل ” حساسة “
ترتبط صفة ” النكد ” بالنساء دائما، فكثير من الرجال باتو يعتقدون بأن المرأة هي الطرف المسبب للحزن دائما، لكن أوضحت دراسة أمريكية حديثة أن ذلك الأمر لا أساس له من الصحة.
وقام العلماء القائمون على الدراسة بتصوير المخ، ومقارنة 64 ألف صورة مقطعية، وقاموا بتحليل الفروق بين مخ الرجل، والمرأة.
وتوصل العلماء إلى أن مخ المراة أكثر نشاطا من الرجل في عدة مناطق، الأمر الذي يخلق الإحساس بمشاكل التعب والشهية والأرق.
وأوضحت الدراسة أن مخ المرأة أكثر نشاطا من مخ الرجل في قشرة الفص الأمامي المسؤول عن التركيز، والتحكم بردود الأفعال والمزاج، الأمر الذي يفسر لماذا تعتبر المرأة أكثر حساسية وعاطفة من الرجل.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8443 ] نشر منذ 47 دقيقة
او الله حساسات جدا☺😁
أبو حور[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 25 دقيقة
حساسة ونكدية بنفس الوقت
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4300 ] نشر منذ 17 دقيقة
ياابو حور … المدام نكديه مووو!!! ياحرااااام 💔 وانت مافي منك ماشاء الله 😏
alfahd42[ عدد التعليقات: 16481 ] نشر منذ 11 دقيقة
ياحليلهن
alfahd42[ عدد التعليقات: 16481 ] نشر منذ 11 دقيقة
نبيها نكديه ولا حساسه مافيه منها مفر