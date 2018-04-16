دراسة: المرأة ليست نكدية بل ” حساسة “

نورة الشهري (صدى):

ترتبط صفة ” النكد ” بالنساء دائما، فكثير من الرجال باتو يعتقدون بأن المرأة هي الطرف المسبب للحزن دائما، لكن أوضحت دراسة أمريكية حديثة أن ذلك الأمر لا أساس له من الصحة.

وقام العلماء القائمون على الدراسة بتصوير المخ، ومقارنة 64 ألف صورة مقطعية، وقاموا بتحليل الفروق بين مخ الرجل، والمرأة.

وتوصل العلماء إلى أن مخ المراة أكثر نشاطا من الرجل في عدة مناطق، الأمر الذي يخلق الإحساس بمشاكل التعب والشهية والأرق.

وأوضحت الدراسة أن مخ المرأة أكثر نشاطا من مخ الرجل في قشرة الفص الأمامي المسؤول عن التركيز، والتحكم بردود الأفعال والمزاج، الأمر الذي يفسر لماذا تعتبر المرأة أكثر حساسية وعاطفة من الرجل.