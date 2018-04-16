الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على 7 مناطق

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض، والشرقية في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة ،عسير ،جازان، و مناطق نجران ،الشرقية ،الرياض ،الحدود الشمالية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 -36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط.