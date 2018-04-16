بلقيس ترد على مروجة شائعة ضدها: ” شكرًا لخيالك الواسع “

نورة الشهري (صدى):

أعربت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عن غضبها، بعدما لفقت إحدى المغردات بموقع التواصل ” تويتر ” شائعة ضدها دون أي دليل.

حيث زعمت المغردة موقفا شهدته لبلقيس، قائلة: ” مرة رحت زواج فيه بلقيس وعاد دفعو لها مبلغ وقدره 150 ألف وأكثر، المهم جات 11 وغنت 5 أغاني ووقفت تقول لهم تدفعو زيادة أغني.. وراحت “.

ولم تتوقع المغردة أن بلقيس سترد عليها فورا بقولها: ” ماشالله صدق؟ ما كنت ادري؟ متى حبيبتي لعائلة مين؟ ووين؟ اقسم بالله تأليف مو طبيعي وانا بس اتفرج واضحك، شكرا لخيالك الواسع اللي ضحكني بتالي الليل “.