” ترامب ” يرد على مهاجمي الضربة العسكرية على النظام السوري

واشنطن(صدى):

ردَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على وسائل الإعلام التي هاجمت الضربة العسكرية التي وجهت إلى النظام السوري، مستغلين في ذلك تعبيره الذي قال فيه ” المهمة أنجزت ” .

وقال ” ترامب ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” إن الغارة على سوريا تمت بكفاءة وبدقة لدرجة أن الطريقة الوحيدة التي استطاعت وسائل الإعلام الكاذبة استخدامها للتهوين من الهجوم كانت استخدامي لتعبير المهمة أنجزت .كنت أعلم أنهم سيستغلونها ولكني شعرت أنه تعبير عسكري رائع يمكن استخدامه مجدداً ” .