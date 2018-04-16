” مسرحية ” سببت عُقدة لأمينة رزق من الزواج

أماني الغامدي(صدى):

تعتبر الفنانة المصرية الراحلة أمينة رزق واحدة من أفضل نجمات السينما المصرية ، التي رفضت الزواج ،موضحة أن السبب هو عقده تربت لديها بسبب مسرحية.

حيث كشفت الفنانة الراحلة في حوار سابق لها أنها وهبت نفسها للفن وخشيت على الفن من أن ينافسها احد أو يمنعها عنه حتى لو كان زوجًا.

وأوضحت أنه رغم طابور المعجبين والخطاب الذين أرادوا طلب يديها، الا إنها كانت على يقين من أن أيا منهم لو وافقت على طلبه كان سيخيرها بين الفن أو الزواج، مشيرة إلى أنها لم تندم على الإطلاق على عدم زواجها، لأن هناك العديد من الأسباب التي جعلتها لا تفكر في الزواج وأولها عشقها للفن.

وقالت: ” لقد اعتدت على تقديم إحدى المسرحيات مع عميد المسرح العربي الفنان يوسف وهبي، وكانت أحداثها منصبة على فتاة انتحرت بعد أن غرر بها أحد الشبان أو أنها تمرض بسبب حبها فكل هذه الروايات كانت عبارة عن مآس نستعرض من خلالها سطوة الرجل وقوة نفوذه على المرأة، لذا خشيت على نفسي من الانتحار إذا ما وافقت على الزواج وجاء الزوج ذات يوم ويقرر حرماني من فني وعشقي وحبي “.

أمنية رزق، فن، الزواج