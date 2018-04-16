زعماء 6 دول تغيبوا عن ” قمة القدس ” .. تعرف على الأسباب
انطلقت القمة العربية الـ29، أمس الأحد، في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، وذلك بمشاركة 16 ملكاً ورئيساً للدول العربية، بينما تغيَّب عنها 6 زعماء.
وترصد ” صدى ” الزعماء الست الذين تغيَّبوا عن قمة الظهران، وأسباب التغيب:
1- رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وحل مكانه محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة دبي، ولم يتم ذكر أسباب تغيب الرئيس خليفة.
2- واقتصر التمثيل المغربي على الأمير رشيد بن الحسن الثاني نيابة عن ملك المغرب محمد السادس، فيما أوضحت المغرب أن الملك محمد السادس سيتواجد في السعودية، لأداء مناسك العمرة تزامنًا مع انعقاد قمة الظهران، لكنه لن يحضرها.
3- ومثَّل الجزائر رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، عن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بسبب سوء الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة بعد إصابته عام 2013 بجلطة دماغية.
4- وأخيراً، تغيب سلطان عمان قابوس بن سعيد لأسباب غير معلنة، إلا أنه عادة ما يغيب عن حضور القمم العربية وينيب عنه أحد المسؤولين.
5- الأمير القطري تميم بن حمد، حيث مثَّل الدوحة مندوبها الدائم لدى الجامعة، وذلك بسبب الأزمة الخليجية.
6- رئيس النظام السوري بشار الأسد، لكون سوريا مجمد عضويتها في الجماعة العربية منذ 2011.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45744 ] نشر منذ 22 دقيقة
الذين حضروا فيهم الخير والبركه ,,
الواقع[ عدد التعليقات: 6025 ] نشر منذ 15 دقيقة
الشيح خليفة بن زايد ضروف المرض وكذلك محمد السادس وابو تفليقة جلطة وندعوا الله لهم بوافر الصحة والعافية يارب اما قابوس وتميم وبشار خارجين عن الصف العربي وأصبحوا تحت سيادة الخميني والحرس الثوري هذه الحقيقية مهما حاولنا التغاضي أو بذلنا الأسباب وأفضل حل المقاطعة الأبدية اتقاء لشرَرهم وتنفيذ أجندة إيران في المنطقة