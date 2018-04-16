انتقادات لاذعة لـ ” هيا العواد ” بعد ظهورها بدون نقاب..وأدباء يعلنون تضامنهم معها
واجهت الدكتورة هيا العواد وكيل وزارة التعليم لتعليم البنات، الكثير من الانتقادات والهجوم الحاد، بعدما ظهرت مؤخرا بالحجاب فقط دون نقاب.
ومن جانبه أعلن عدد من الأدباء والكتاب والمثقفون تضامنهم مع العواد، حيث علق الداعية سليمان الطريفي قائلا : ” إن الدكتورة هيا العواد تمارس قناعتها داخل إطار التعددية الفقهية المعتبرة، وقد قرر فقهاؤنا أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد “.
وعلق أيضًا المستشار الإعلامي والتربوي الدكتور سعود المصيبيح قائلا: ” أحيي الدكتورة هيا العواد وكيلة وزارة التعليم التي أخذت بالراجح من أقوال العلماء في كشف الوجه وأثني على صدقها مع ذاتها وإخلاصها لدينها ووطنها فلقد اتبعت ما تراه الحق دون النظر إلى ما قد تتعرض مِن بعضهم، ولهذا أقترح على الدكتورة الفاضلة أن تتبنى مقرر فقه الاختلاف في التعليم وهو مهم جدًا “.
بينما قال الناقد والأديب الدكتورعبد الله الغذامي: ” الأستاذة هيا أخذت بحكم شرعي أكيد وموثق كتاب الشيخ الألباني يوثق الحكم فيه ويوضحه ومن تعرض لها بدعوى شرعية فهو يخالف حقوق التقوى، وحقوق الاجتهاد الفقهي الموثق وإن زاد بعضهم في سوء القول فإنهم هم من يخالف الشرع “.
العتيبي[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 1 ساعة
بالنسبه لما فعله العواد طبيعي في مثل عمرها وذلك انها من القواعد الواتي لايرجاء نكحها فلا خوف عليها
الغامدي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 54 دقيقة
كلام العتيبى صح
عمرها تجاوز 55 عاما
لاحرج عليها
👍👍
abu ammar[ عدد التعليقات: 16484 ] نشر منذ 26 دقيقة
بغض النظر كونها من القواعد او من العوانس لا اشكاليه في كشف الوجهه وقول العلماء في جوازه او عدم جوازه كثير وللانسان ان يأخذ بما يناسبه من اقوالهم
مغابش[ عدد التعليقات: 361 ] نشر منذ 20 دقيقة
لا اله الا الله
الناس كأنها تتحاسب عنها يوم القيمة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45744 ] نشر منذ 19 دقيقة
ليتك بقيتي على غطاكِ ,,
مواطن 39[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 4 دقائق
راكبة الموجة … والمخرج عاوز كذا