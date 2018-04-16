كتب عن المرتزقة بسوريا.. مصرع صحفي روسي في ظروف غاضمة

دمشق(صدى):

سقط صحفي روسي يدعى مكسيم بورودين، من شرفة مسكنه بالطابق الهامس في مدينة يكاترينبوج، في ظروف غامضة.

وأفادت تقارير إعلامية روسية، بان ” بورودين ” الذي لقى حتفه، أمس الأحد، في أحد مستفشيات المدينة، أن المسكن كان مغلقاً من الداخل وفقاً لتقارير الشرطة، دون توضيح لسبب السقوط.

يذكر أن الصحفي الروسي المذكور، كان قد كتب عن جثث لآلاف الروس الذي يعتقد أنه مرتزقة في سوريا.

وكانت تقارير دولية، قد أفادت بوجود آلاف المرتزقة في سوريا على يد شركة غامضة يعتقد أنها ممولة من يفيغيني بريغوجين، الذي أدانته الولايات المتحدة في تهم تمويل مجموعات تأثير وتوجيه الرأي العام عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.