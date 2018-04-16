انتقال المعلم لمدرسة جديدة يوقف الدعم المالي

عادل الحربي (صدى):

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” أنه وفقا للأمر الملكي الكريم، انتقال المعلم المستفيد من برنامج دعم الرواتب إلى مدرسة جديدة بالقطاع الخاص يوقف استفادته من البرنامج، الذي يحصل بموجبه على راتب 5600 ريال لمدة 60 شهرًا، على أن تلتزم بها المدرسة بعد ذلك.

وأشار هدف إلى أن المعلم في البرنامج يحصل على راتب 5000 ريال، وبدل نقل 600 ريال، ويُسهم الصندوق بـ50 % من الراتب الأساسي لمدة 60 شهرًا.

ولفت إلى أنه في حال الانسحاب من دورة تدريبية بمكافأة يلزم الانتظار لمدة عام للتقديم إلى برنامج حافز، وفي حال الانسحاب من دورة دون مكافأة يجب الانتظار 6 أشهر، أما عند إسقاط الاسم من التأمينات فينبغي الانتظار 3 أشهر قبل التقديم.

وبين الصندوق أنه من الممكن حصول الموظف على شهادة العمل الحر، دون الاستفادة من الدعم الذي يُقدم عبر التأمينات الاجتماعية.