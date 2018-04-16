العفاسي عن ” حماس ” : مزايدين على جراح القدس

حمود العنزي (صدى):

وجَّه القارئ الشيخ، مشاري العفاسي، رسالة نارية إلى حركة ” حماس ” الفلسطينية، مؤكداً أنهم ليسوا مجاهدين إنما مزايدين على جراح القدس.

وقال ” العفاسي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” حماس الإيرانية لستم بالمجاهدين إنما المجاهد من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا ! أما من داهن إيران وأموالها التي تحارب التوحيد وأهله وتشتم نقلة كلام الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام الذين رضي الله عنهم في كتابه ومن أصدق من الله حديثاً ؛ فليس بمجاهد إنما هو مزايد على جراح القدس ” .

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